Лідери ПР на антифашистському мітингу категорично засудили дії «Свободи»

Про це заявив народний депутат України, Голова парламентської фракції ПР Олександр Єфремов, виступаючи перед учасниками Всеукраїнського антифашистського маршу «У Європу - без фашистів!», повідомляє прес-служба партії.

«Сьогодні, у День Європи, представники всіх регіонів багатонаціональної України вийшли на Європейську площу Києва, щоб підтримати ідеї демократії, прав людини, гуманізму і толерантності, щоб заявити рішучий протест проти діяльності політичних екстремістів, які сповідують ідеологію національної та релігійної ворожнечі», - заявив народний депутат.

«Тому сьогодні тут, на Європейській площі, ми всі разом, люди доброї волі, категорично засуджуємо провокації представників об'єднання «Свобода», які свідомо провокують протистояння в нашому суспільстві, сіють ворожнечу і ненависть між представниками різних національностей і віросповідань, компрометують Україну на міжнародній арені, гальмують процес євроінтеграції.

Представники неонацистської політичної сили демонстративно і зухвало пропагують своїми заявами і діями культ насильства, зневажають Закон і всі норми загальнолюдської моралі», - звернув увагу Олександр Єфремов.

Також на мітингу виступив народний депутат, заступник Голови парламентської фракції ПР Сергій Тігіпко.

«Європа зробила відповідні висновки і живе за принципом «Єдність - у розмаїтті». Там сьогодні не дозволяють руйнувати пам'ятники, ділити свята на правильні і неправильні, не дискримінують людей за мовною ознакою, як це відбувається в Україні. Європейські цінності передбачають толерантне ставлення до людей, які думають по-іншому», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними київської міліції, в антифашистському марші, організованому Партією регіонів, приймає участь 43 тисячі чоловік.