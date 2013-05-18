Міліція заявляє, що припинила сьогоднішню бійку у Києві

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві, близько 14:20 на вулиці Великій Житомирській «рухалося розмальоване демілітаризоване авто. Група осіб з числа учасників акції опозиційних сил обмежили рух транспорту на дорозі, зупинили авто та пошкодили його».

«У конфлікт втрутилися пересічні громадяни. Почалася бійка. Нападники кидали пляшки з водою та каміння у громадян, які намагалися припинити конфлікт. В результаті декілька осіб зазнали тілесних ушкоджень, зокрема журналіст одного із телеканалів. Під час сутички невстановлені особи використали газ невідомого походження», - йдеться у повідомленні.

«Правоохоронці, які забезпечували охорону громадського порядку, втрутилися та припинили бійку, розмежувавши учасників конфлікту. Також співробітники міліції викликали карету швидкої медичної допомоги», - запевнили в столичному главку.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, з’ясовуються всі обставини конфлікту, додали в прес-службі київської міліції.