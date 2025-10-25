Підстанція "Балашовська" подає електрику на військові об'єкти.

У Волгоградській області Росії було атаковано електропідстанцію "Балашовська". Як повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, вона подає електрику на військові об'єкти, зокрема Волгоградський військовий округ та інфраструктуру Міноборони РФ.

Зазначається, що підстанція "Балашовська" 500 кВ є ключовим об'єктом Південної енергосистеми РФ. Коваленко додав, що вона також живить транспортні енергетичні вузли на напрямку Саратов-Воронеж.

Глава ЦПД нагадав, що раніше росіяни втратили ще одну підстанцію такого типу - "Вешкайма". За його словами, це посилює проблеми з енергопостачанням російських військових у регіоні.

Нагадаємо, що в ніч на 16 жовтня безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що внаслідок падіння уламків БПЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП "Балашовська" було зафіксовано загоряння.

Путін збирається закликати резервістів для захисту НПЗ від українських БПЛА

Раніше в Bloomberg писали, що російський уряд планує змінити законодавство щодо цивільних резервістів, які підписали контракти на проходження регулярних оборонних навчань у мирний час. Їх планують залучити до захисту "критично важливих" об'єктів, включно з нафтопереробними заводами.

В агентстві зазначили, що поки немає публічних даних про те, скільки людей у такий спосіб можуть залучити. За деякими оцінками, призвати можуть до 2 млн осіб із так званого "активного резерву", які після проходження служби збиралися на регулярні навчання і збори.

