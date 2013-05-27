В Україні ламають голову, про що Янукович 5 годин говорив із Путіним

У той же час джерела і експерти впевнені - на порядку денному були питання приєднання України в якості спостерігача до Митного союзу і ситуація з поставками газу, пише видання Комерсант Україна. Цілком імовірно, що Віктор Янукович повідомив Володимиру Путіну про готовність України створити газотранспортний консорціум на умовах, запропонованих Росією.

Про візит президента Віктора Януковича до Росії його прес-служба повідомила за чотири години до вильоту, не вдаючись у особливі подробиці. Зустріч президентів відбулася не в Москві, а в Сочі і тривала майже 5 годин.

Що конкретно могли обговорювати глави держав, залишається тільки здогадуватися. "Як показує українська новітня історія, такі раптові поїздки президента України часто закінчуються непередбачуваними рішеннями. Якщо необхідна була зустріч, значить, мова йде про великі гроші, - вважає заступник гендиректора Центру ім. Разумкова Валерій Чалий. - Швидше за все, це доля газотранспортної системи України, умови отримання Україною статусу спостерігача при Митному союзі. Ну і третій блок, який завжди присутній, - це участь Росії у приватизації українських підприємств".

Те, що однією з ключових тем переговорів могло стати обговорення майбутнього України в рамках Митного союзу, підтверджує урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, країнами СНД і ЄврАзЕС Валерій Мунтіян. В Астані, куди відправляться Віктор Янукович і Володимир Путін, 29 травня має відбутися підписання меморандуму про отримання Україною статусу спостерігача в МС.

Минулого тижня прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що Кабінет міністрів схвалив підсумковий текст документа, проект якого був поданий Україною в Євразійську економічну комісію ще в середині квітня. "У меморандумі два ключові пункти: про статус України як спостерігача в Митному союзі, а також про участь нашого представника у всіх засіданнях комісій МС", - заявляв раніше пан Мунтіян.

Згідно з процедурою, перш ніж Україна отримає права спостерігача в МС, з текстом меморандуму повинні ознайомитися і схвалити його уряди країн Митного союзу - Росії, Білорусії і Казахстану. Країни мали право вносити поправки в документ, однак, як стверджує Валерій Мунтіян, внесені з боку членів МС доповнення не торкнулися ключових позицій меморандуму. "Ми отримуємо все, що нам необхідно: участь у засіданні органів МС всіх рівнів, включаючи і вищий; отримання на аналіз всіх проектів документів МС до їх прийняття; створення інституту постійного представника України в Митному союзі, - пояснив урядовий уповноважений. - Крім того, ми зберігаємо цей статус і після 2015 року, коли після початку роботи Єдиного економічного простору країни МС перейдуть на новий рівень інтеграції ".

У той же час невідомо, які остаточні формулювання будуть міститися в меморандумі, оскільки ще вчора, за інформацією видання, робота над його текстом тривала. Крім планів щодо Митного союзу, президенти України і Росії, можливо, обговорювали створення консорціуму на базі української газотранспортної системи (ГТС) і зниження ціни газу для України, повідомило джерело в Міненерго.

"Ми готові на умови російської сторони, коли" Газпром "стане ключовим учасником консорціуму і його права будуть забезпечені законодавчо в обмін на зниження цін на газ", - заявило джерело. Інше джерело, близьке до переговорів, розповіло, що українська влада готова поступитися Росії контролем над магістральними газопроводами, а контроль над розподільними газопроводами передати групі ВЕТЕК підприємця Сергія Курченка. За словами джерела, піти на поступки російській стороні Україну змусили як проблеми з наповненням бюджету, так і триваючий спад на ринку металопродукції.