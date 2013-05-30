3 червня з 13-00 до 18-00 в залі засідань президії НАНУ (м. Київ, вул. Володимирська 55) за підтримки Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України відбудеться круглий стіл на тему:

«Шляхи ефективного використання газотранспортної системи України, реверс, транзит, створення східноєвропейського газового хабу»

Під час засідання буде обговорено актуальні в сьогоднішні дні проблеми майбутнього української ГТС, перш за все що стосується її завантаження та модернізації. При цьому велику увагу буде приділено перспективній ролі вітчизняної ГТС у забезпеченні енергетичної безпеки Східноєвропейського регіону, об’єднання українського газового ринку з газовим ринком європейських країн, а також у диверсифікації джерел постачання газу в Україну.

На засіданні плануються виступи керівників НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртрансгаз», відомих вітчизняних та іноземних науковців і експертів, представників Адміністрації Президент України, Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України, РНБОУ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших державних установ, передбачається участь ряду іноземних посольств.

До дискусії долучатимуться іноземні експерти з інших країн в режимі відеоконференції.

On-line трансляція засідання здійснюватиметься на сайтах за адресою: www.qclub.org.ua та www.ngbi.com.ua

Робочі мови: українська, російська, англійська. Буде забезпечено синхронний переклад.

За підсумками круглого столу планується підготувати документ, в якому буде дана оцінка ситуації в нафто-газовій галузі, а також наведено висновки та рекомендації для державних установ щодо дій, спрямованих на її покращення.

Просимо підтвердити участь до 31 травня 2013 року за електронною поштою gas.expert@ngbi.com.ua, info@qclub.org.ua або за телефоном +38 (044) 569 37 62, +38 (044) 4840444.