Суд визнав лідера броварського УДАРу винним

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата від «УДАРу» Павла Різаненка, за його словами, «суд виніс рішення, яким Сімутін визнаний винним. Йому призначено штраф - 255 грн. Незважаючи на відео, де видно, що його абсолютно незаконно затримали та ніякого опору він не чинив, суддя розцінив його дії як «злісну непокору міліції».

Різаненко додав, що це рішення суду буде оскаржено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, міліція опитала та відпустила голову Броварської міської організації «УДАРу» Сімутіна.

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За інформацією Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, у провадженні слідчого відділення Броварського міськвідділу міліції перебуває кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, які відбувалися 25 травня у парку «Перемога» у Броварах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України.

«Під час проведення слідчих дій кільком учасникам події вручались повістки. Один із свідків після отримання повістки з’явився до органу внутрішніх справ. Інший учасник відмовився отримувати повістку. Коли в присутності свідків та здійснюючи відеозйомку правоохоронці намагалися вручити повістку вдруге, чоловік відмовився знов», - зазначили у ВЗГ.

Працівники міліції звернулися до суду з відповідним клопотанням. Було ухвалено рішення щодо примусового доставлення очевидця до слідчих органів. «Після чергової відмови правоохоронці змушені були застосувати спецзасоби (наручники), після чого доставили свідка до міськвідділу, опитали та відпустили», - йдеться в повідомленні міліції.