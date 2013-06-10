ЗМІ: Для ухвалення рішень більшість готується залишити заблоковану Раду

Представники парламентської більшості знайшли можливість розпочати роботу парламенту в обхід вимог опозиції, яка заблокувала трибуну.

Як стало відомо виданню Коммерсант-Україна, представники парламентської більшості зібрали близько 240 підписів народних депутатів за проведення позачергового засідання Верховної ради. "Засідання відбудеться в середу або в четвер. Підписні листи складалися без дати і порядку денного. Швидше за все спірні питання не будуть виноситися на голосування - до порядку денного будуть внесені законопроекти, що стосуються європейської інтеграції та бюджету, зокрема прийняття бюджетної резолюції. Якщо депутати від опозиції не розблокують трибуну, вийде, що вони перешкоджають ухваленню цих рішень ", - повідомив один з представників ПР і додав, що депутатів попросили не їхати з Києва.

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"Вони (більшість) хочуть призначити вибори у п'яти проблемних округах на серпень, у розпал відпускного сезону, змінити склад Центральної виборчої комісії, переформатувавши її під Віктора Януковича, і просунути свій склад Вищої ради юстиції", - вважає народний депутат Андрій Павловський ("Батьківщина").

В інтерв'ю телеканалу "Рада" Володимир Рибак заявив, що в понеділок продовжить переговори з опозицією: "Поспішати з цим питанням (проведенням позачергового засідання) я точно не буду". "Я думаю, що шляхом компромісів ми знайдемо сили для того, щоб парламент працював. Якщо ми не знайдемо їх самі, думаю, нам може допомогти президент Віктор Янукович. А якщо і це не допоможе, то у глави держави є свої можливості - звернутися до виборців ", - зазначив пан Рибак, очевидно, натякаючи на можливість оголошення дострокових виборів, якщо протягом 30 днів Верховна рада не почне роботу.