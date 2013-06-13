Рибак пояснює, що місцеві вибори призначає ВР, а не Конституційний суд

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак наголошує, що повноваження призначати місцеві вибори належать парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав, виступаючи перед учасниками «Дня діалогу представників органів місцевого самоврядування та центральних органів виконавчої влади», що відбувся у рамках засідання ІХ Українського муніципального форуму Асоціації міст України в Ялті.

Голова парламенту нагадав, що Конституційний Суд України нещодавно прийняв рішення про проведення чергових місцевих виборів, відповідно до якого вибори депутатів Верховної Ради Криму, сільських, селищних, міських, районних, обласних рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових або позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року. «Зауважу, що цим рішенням суд не призначив конкретні вибори, а роз’яснив конституційну норму. Повноваження призначати місцеві вибори належать парламенту», - сказав Рибак.

За його словами, реформування виборчої системи має відбуватися у напрямку дотримання демократичних принципів реалізації волевиявлення громадян, забезпечення ефективних механізмів обрання на посади сільських, селищних, міських голів висококваліфікованих фахівців та формування якісного депутатського корпусу для місцевих рад.

На переконання голови ВР, виборча система має розвиватися у напрямку дотримання демократичних принципів реалізації волевиявлення громадян, забезпечення ефективних механізмів обрання на посади сільських, селищних, міських голів висококваліфікованих фахівців і формування якісного депутатського корпусу для місцевих рад.

Пропорційна система виборів до місцевих рад, сказав Рибак, знеособила представницькі органи місцевого самоврядування, віддалила громадян від управління місцевими справами та вироблення політики місцевого розвитку, позбавила виборців дієвих механізмів контролю за діяльністю депутатів. Механізм формування представницьких органів територіальних громад на основі закритих партійних списків спричинив їхн. надмірну політизацію, зазначив він.

«Тому вдосконалення виборчого законодавства в Україні має бути спрямовано на повноцінне забезпечення права кожного громадянина обирати та бути обраним. Члени громад мають отримати дієві важелі впливу на формування депутатського корпусу місцевих рад, - підкреслив голова Верховної Ради. - Разом з тим, має бути законодавчо унормовано механізм відповідальності та підконтрольності виборцям депутатів місцевих рад, а кожній територіальній громаді має бути забезпечено адекватне представництво в радах вищого рівня».