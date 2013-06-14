УДАР заявляє, що не обнуляв списки в Київраді

У фракції "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" у Київраді заявляють, що не подавали документи до міської територіальної виборчої комісії про «обнулення» списків кандидатів у міськраду, але наполягають на нелегітимності нинішнього складу Київради після 2 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала депутат з фракції «УДАР» у Київраді Ганна Старостенко.

«Ми до виборчої комісії не подавали заяву. Але Віталій Кличко зробив заяву про те, що ми не визнаємо Київраду легітимним органом місцевого самоврядування після 2 червня», - сказала Старостенко, підкресливши, що «ми не подавали про «обнулення» списку, але позиція чітка - не визнаємо Київраду легітимним органом».

За її словами, депутати від «УДАРу» ходитимуть на засідання сесії міськради, але не голосувативатимуть.

«Ходитимуть на засідання для того, щоб інформувати громадськість, які питання піднімаються і як вони вирішуються», - зауважила Старостенко.

За її словами, в деяких комісіях Київради за відсутності «ударівців» не буде кворуму.

Старостенко наголосила, що виборчим законодавством не передбачено «обнулення» списків.

«Тому в будь-якому випадку ми будемо вимагати на вищому рівні прийняття постанови про проведення дострокових виборів мера і Київради», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, в опозиції переконані, що обрана на позачергових виборах 25 травня 2008 р. Київрада з 2 червня 2013 року є нелегітимною, оскільки завершилися п’ять років її повноважень.

Однак, 30 травня ц. р. Конституційний Суд України оприлюднив рішення, за яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року, тобто – у 2015 році.

31 травня Київська парторганізація «ВО «Батьківщина» звернулася до Київської міської територіальної виборчої комісії з вимогою скасувати рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Київської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі.