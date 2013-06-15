Об'єднана «Батьківщина» проголосила маніфест

Як передає кореспондент УНІАН, в оголошеному першим заступником голови політради партії «Батьківщина» Олександром Турчиновим маніфесті зазначається, що євроінтеграція є ключовим, стратегічним пріоритетом внутрішньої і зовнішньої політики України. Співпраця з іншими інтеграційними утвореннями можлива лише тією мірою, якою вона не суперечить європейському вибору.

В ухваленому з’їздом партії маніфесті, який визначається як ідеологічна платформа "Батьківщини", йдеться, що стратегічна мета партії – постійне удосконалення справедливості в усіх її вимірах, досягнення високого рівня життя людей, повноправне членство України у Євросоюзі, приведення всіх сфер суспільного життя у відповідність з європейськими стандартами.

У маніфесті також ідеться, що до числа цінностей партії належать верховенство права і демократія; права і свободи людини, створення рівних можливостей для кожного громадянина від самого народження і в кожний період його життя; гуманістична людська мораль, зокрема, дотримання християнських заповідей; рівність усіх громадян перед законом; розвинене громадянське суспільство та політичний плюралізм.

Крім того, серед задекларованих цінностей - свобода слова та засобів масової інформації; патріотизм; розподіл і незалежність гілок влади; політична та економічна конкуренція; чесні, прозорі та демократичні вибори; прозорість органів влади; соціальна ринкова економіка, яка поєднує економічну ефективність, прискорене зростання та соціальну справедливість; економічна свобода, гарантії приватної власності, у тому числі інтелектуальної, підтримка приватної ініціативи.

Також «Батьківщина» визначила, що її цінностями є соціальний діалог, право кожного на справедливі умови праці, соцзабезпечення, якісну освіту та охорону здоров’я; соціальна справедливість і рівність можливостей; забезпечення гідного рівня життя кожного українця; свобода віросповідання; гарантія прав національних меншин; толерантність до поглядів інших.

Крім того, «Батьківщина» у своєму маніфесті відзначає, що єдиною державною мовою має бути лише українська, а будь-яке регулювання вживання мов у приватному житті є неприйнятним. При цьому обов’язковою є пошана до інших мов та мовних спільнот.

«Ми поділяємо резолюцію Парламентської Асамблеї ОБСЄ «Возз’єднання розділеної Європи», у якій нацизм та сталінізм засуджуються як явища одного порядку, котрі «несли із собою геноцид, порушення прав та свобод людини, військові злочини та злочини проти людства» - йдеться у маніфесті.

Також «Батьківщина» наголошує, що Голодомор є геноцидом українського народу.

«Ми зобов’язуємося дотримуватись проголошених принципів у своїй публічній діяльності, чи в опозиції, чи при владі, при виробленні державної політики, керуватися ними при розробці й ухваленні політичних рішень, законодавчій та адміністративній роботі в органах влади відповідно до наданих українським народом повноважень», - говориться у маніфесті «Батьківщини».