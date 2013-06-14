Азаров - про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС: У нас немає іншого шляху

Умови асоціації та вільної торгівлі з Європейським Союзом, що містяться в Угоді про асоціацію та зону вільної торгівлі (ЗВТ), яку планується підписати в листопаді поточного року, прийнятні для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні на міжнародній конференції «ABC: Ukraine & Partners».

При цьому Азаров підкреслив, що критика умов, які містяться в документі, безпідставна.

«У нас є не лише прихильники європейської інтеграції, у нас є й критики європейської інтеграції. У нас є не лише прихильники самого документа, але є й супротивники документа. І мені доводиться іноді зустрічатися і відповідати на критику. Мені говорять: ось ви підписуєтеся під вимогою виконати щось. А я запитую: а хіба наша згода виконувати ті умови, на яких ми підписуємо угоду, не відповідають нашим інтересам? Вони відповідають на 100% нашим інтересам. Хіба ми не зацікавлені, щоб у нашій країні діяла незалежна судова система? Зацікавлені. Хіба ми не зацікавлені, щоб у нас діяли технічні стандарти, які зараз прийняті в країнах ЄС? Зацікавлені», - сказав прем'єр.

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Він визнав, що Україна зіткнеться з деякими складнощами після підписання Угоди про асоціацію і ЗВТ із ЄС.

«Мені говорять, що це буде страшно складно для нашої промисловості та економіки. Так, це буде складно й нелегко, але ми запланували десятирічний перехідний період, протягом якого ми зобов'язані адаптуватися, у нас немає іншого шляху», - підкреслив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Разом із тим, упродовж 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика ситуації в Україні, зокрема щодо застосування до колишніх урядовців вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії й відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ у рамках Порядку денного асоціації.