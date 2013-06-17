Сьогодні до Києва приїде Лукашенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у вівторок, 18 червня, об 11:00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі глав держав (вул. Банкова, 11, площа перед будинком Адміністрації Президента України).

Об 11:20 розпочнеться зустріч Президентів України та Білорусі «віч-на-віч» (вул. Банкова, 11, АПУ).

О 12:00 розпочнуться українсько-білоруські переговори у розширеному складі (вул. Банкова, 11, АПУ).

О 13:05 відбудеться церемонія підписання українсько-білоруських двосторонніх документів (вул. Банкова, 11, АПУ).

О 13:25 – заяви Президента України та Президента Республіки Білорусь для представників засобів масової інформації (вул. Банкова, 11, АПУ).

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За інформацією прес-служби Президента України, у ході українсько-білоруських переговорів на найвищому рівні буде обговорено тематику поглиблення взаємовигідної співпраці між двома державами, насамперед - у торговельно-економічній і культурно-гуманітарній галузях, а також вирішення питання договірно-правового оформлення державного кордону між Україною та Республікою Білорусь.

Під час візиту передбачається підписання низки важливих договірних документів, спрямованих на розширення двосторонньої взаємодії, зокрема в сферах охорони навколишнього середовища і природокористування, захисту прав споживачів.

Акредитацію представників ЗМІ на заходи за участю Президента України проводить Головне управління прес-служби та комунікацій Адміністрації Президента України до 17:00 17 червня ц.р. за телефонами 255-64-50, 255-65-51, 255-78-13, 255-63-18.