Лукашенко: Білорусь руками-ногами «за» газопровід в обхід України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, відповідаючи на питання парламентаріїв після звернення з Посланням до білоруського народу і Національних зборів.

«Що стосується Білорусі, то ми – руками-ногами «за», оскільки це робочі місця, високотехнологічний проект, для якого є все, починаючи від фундаментів, компресорних станцій, виробничих площ, які готувалися на дві нитки. Що стосується Польщі, то там один каже одне, інший - інше, третій - третє. Але якщо Росія почне будувати «Ямал-Європа-2», на чому я постійно на всіх переговорах наполягав, ми будемо активними сподвижниками, учасниками цього будівництва», - наголосив О. Лукашенко.

Він констатував, що для Білорусі цей проект дуже вигідний.

«Ми гарантуємо, що за будь-якої влади оберігатимемо і підтримуватимемо об'єкти у нормальному стані, тому що нам це вигідно. Росіяни це побачили, тому й ухвалили подібне рішення. Домовляться з поляками - завтра почнемо будувати», - заявив Президент Білорусі.

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Довідка УНІАН. 3 квітня ц.р. президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» пропрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі та Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

4 квітня в Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвроПол Газ» підписали меморандум про взаєморозуміння щодо проекту будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» потужністю не менш як 15 млрд куб. м газу на рік. Техніко-економічне обгрунтування проекту має бути підготовлене впродовж шести місяців.

Пропозиції «Газпрому» передбачають будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

5 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена в додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG і "ЄвроПол Газ" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал–Європа-2» і не зобов'язує нікого ні будувати новий трубопровід, ні підписувати будь-які контракти в майбутньому.

Пропозиція росіян повернутися до проекту "Ямал-2" і несподіване для більшості польських чиновників на чолі з прем'єром Д.Туском підписання меморандуму викликало шквал коментарів у польських ЗМІ, аж до закликів про відставку одного з міністрів, якого опозиція звинуватила у втраті контролю над держкомпаніями.