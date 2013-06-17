Дочка Тимошенко сподівається, що німецькі лікарі приїдуть найближчим часом
Лікуючі лікарі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з берлінської клініки “Шаріте” прибудуть до ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Харкові після відвідування екс-прем’єра повідомила її донька та захисниця Євгенія Тимошенко.
“Ми чекаємо німецьких лікарів і сподіваємось, що на цьому тижні, найближчим часом вони зможуть бути. Вони вже підтвердили, що приїдуть, а коли...”, - сказала Тимошенко.
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Вона зауважила, що, найімовірніше, до Харкова приїде голова правління клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль.
“Графік дуже жорсткий, особливо в професора Айнхойпля. В нього дуже завантажений графік, але обов’язково він знайде час”, - сказала донька екс-прем’єра.
Вона додала, що на сьогодні офіційні пропозиції німецьких лікарів щодо наступних кроків у лікуванні Тимошенко ще не надходили.