Комуністка Калетник: Бюджетний комітет обслуговує «хотілки»

Бюджетний комітет Верховної Ради України «перестав бути відкритим органам законодавчої влади, а перетворився на клерка з обслуговування «хотілок», - заявляє перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, народний депутат від КПУ Оксана Калетник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, зокрема, вона заявила, що у Бюджетному комітеті створили механізм перерозподілу грошей в «ручному режимі». За словами депутата, перед початком засідання комітету до порядку денного включили питання про узгодження будь-якого перерозподілу бюджетних грошей не шляхом обговорення і голосування, а у формі листа-погодження. З такою ініціативою виступив голова комітету Євген Гєллєр.

«Тепер ніхто не буде обговорювати фінансування того чи іншого проекту у відкритому режимі, ставити незручні запитання представникам міністерств. Досить буде листа від голови комітету, в якому буде написано, на що перерозподіляють гроші. І цей лист потім передаватимуть на візування кожному депутату, якого знайдуть», - зазначила депутат.

За її словами, голова комітету запевняє, що це робиться тільки на відпускний період. «Але в самому порядку денному цей лист-погодження було заявлено на весь період роботи сьомої сесії парламенту», - підкреслила Калетник.

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Такі нововведення обурили частину депутатів, оскільки подібного роду «нововведення» суперечать Конституції і законам України. У жодному законодавчому акті не існує норм, що дозволяють без особистого голосування депутатів приймати рішення про перерозподіл бюджетних коштів. Так, відповідно до статті 44 Закону України «Про комітети», голосування на засіданні комітету здійснюється членами комітету особисто і відкрито. У встановлених законом випадках проводиться таємне голосування шляхом подачі бюлетенів. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комітету, а в разі його відсутності - визначеним головуючим на засіданні членом комітету.

При всьому цьому голова комітету наполіг, щоб винести питання про лист-погодження на голосування. «Регіонали», які становлять сьогодні в комітеті більшість, ініціативу підтримали.

«Таким чином, комітет перестав бути відкритим органам законодавчої влади, а перетворився на клерка з обслуговування «хотілок», - підкреслила Калетник. - По суті, більше немає сенсу в тому, щоб проводити засідання комітету, якщо всі ключові питання щодо розподілу бюджетних коштів можна вирішувати кулуарно. Для цього досить зібрати 19 підписів «лояльних» депутатів».