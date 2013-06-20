ВР попередньо схвалила зміни до Конституції щодо контролю бюджетних коштів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 із 402 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом пропонується внести зміни до статті 98 Конституції України, виклавши її у такій редакції: «Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом".

Законопроект передбачає набрання законом чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Як зазначив на засіданні парламенту заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Сергій Дунаєв (фракція Партії регіонів), сьогодні Основний Закон держави передбачає здійснення Рахунковою палатою контролю лише за використанням коштів державного бюджету України, залишаючи поза цим контролем доходну частину бюджету, виконання якої є невід’ємною складовою бюджетного процесу.

За його словами, здійснення контролю за виконанням державного бюджету як щодо доходної, так і щодо видаткової частини є вимогою основоположних міжнародних документів у сфері контролю державних фінансів, зокрема, Лімської декларації керівних принципів аудиту державних фінансів (1977 р.), Мексиканської декларації незалежності вищих органів фінансового контролю (2007 р.).

Дунаєв сказав, що покладення на Рахункову палату як на незалежний орган повноважень щодо контролю за виконанням державного бюджету України (як у частині видатків, так і в частині надходжень) зможе забезпечити право всього суспільства на отримання повної, прозорої та об'єктивної інформації щодо стану національної економіки та державних фінансів.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що за інформацією Рахункової палати, зокрема у 2009–2010 роках, нею проведено близько 35 контрольно-аналітичних заходів. За цей період аудиторами Рахункової палати виявлено різного роду порушень і недоліків під час адміністрування та справляння доходів державного бюджету на загальну суму 14,7 млрд грн (2009 р.) та 21,5 млрд грн (2010 р.)

Народний депутат Сергій Соболєв заявив, що фракція “Батьківщина” проголосує за попереднє схвалення, для якого потрібно 226 голосів, але не голосуватиме за даний законопроект в цілому, де необхідно буде 300 голосів, якщо в Рахунковій палаті не будуть обрані легітимні керівні органи.