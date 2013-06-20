МОЗ: Загрози життю та здоров’ю Тимошенко немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед медичним закладом сказав головний терапевт Міністерства охорони здоров’я Василь Нетяженко.

“Загрози життю та здоров’ю немає”, - підкреслив він.

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За словами українського спеціаліста, сьогодні українські члени Міжнародної медичної комісії запропонували Тимошенко провести огляд, однак вона відмовилася.

Нетяженко також додав, що лікарі ЦКЛ “Укрзалізниці” ще не отримали від німецьких лікуючих лікарів Тимошенко остаточних рекомендацій щодо подальших шляхів її терапії. Він також наголосив, що за відомостями українського лікаря Тимошенко Ірини Фурси, пацієнтка не потребує ніяких екстрених заходів.

“Лікарі ЦКЛ ще не отримали висновків від німецьких лікарів. Ми заслухали доповідь лікуючого лікаря. Вона запевнила, що пацієнтка не потребує ніяких екстрених заходів. Її стану здоров’я нічого не загрожує”, - сказав Нетяженко.

Він також зазначив, що українські члени Міжнародної медичної комісії сьогодні очікували прибуття лікарів клініки «Шаріте» Аннет Райсхауер та Карла Макса Айнхойпля, однак “з невідомих причин вони не прибули”.

У свою чергу головний нейрохірург МОЗ Євген Педаченко, відповідаючи на запитання, чи може Тимошенко пересуватися, сказав: “Як нам доповіли, пацієнтка сама себе обслуговує”.

Він також уточнив, що українські члени медкомісії особисто не зустрічалися з Тимошенко і мають інформацію про неї зі слів Фурси.

Педаченко також не відповів прямо на запитання, чи Тимошенко отримує медичні процедури.

“10 днів тому була обгрунтована подальша тактика, але до сих пір від німецьких лікарів не надійшли рекомендації”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня донька Тимошенко Євгенія заявила, що з 14 червня стан здоров’я її матері різко погіршився, вона практично не встає.