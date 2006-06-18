Закінчилися переговори в офісі БЮТ

18:08, 18 червня 2006
Політика
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Коаліціянти ділили посади

В офісі БЮТ закінчилися перемови представників коаліційної трійки - "Нашої України", Блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичної партії. Однак про їх результати нічого не відомо. Від блоку "Наша Україна" перемови вели Роман Безсмертний та Анатолій Кінах. Від БЮТ - Юлія Тимошенко. Соціалістичну партію представляв Олександр Мороз. 

 Жоден із них до журналістів не підійшов, тож  подробиці перемов невідомі. Нагадаємо, наріжним каменем цих складних переговорів був розподіл посад - парламентських та урядових.

5 канал

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