Закінчилися переговори в офісі БЮТ

В офісі БЮТ закінчилися перемови представників коаліційної трійки - "Нашої України", Блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичної партії. Однак про їх результати нічого не відомо. Від блоку "Наша Україна" перемови вели Роман Безсмертний та Анатолій Кінах. Від БЮТ - Юлія Тимошенко. Соціалістичну партію представляв Олександр Мороз.

Жоден із них до журналістів не підійшов, тож подробиці перемов невідомі. Нагадаємо, наріжним каменем цих складних переговорів був розподіл посад - парламентських та урядових.

5 канал