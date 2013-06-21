Яценюк поїде до Вашингтона
13:25, 21 червня 2013Політика
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Із 23 до 26 червня голова Політради ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк перебуватиме у Вашингтоні.
Яценюк відвідає Вашингтон
У рамках візиту заплановано робочі зустрічі з офіційними особами Адміністрації Президента, Федерального уряду, Сенату та Конгресу США, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».
24 червня Яценюк виступить з публічною лекцією в Інституті Брукінгза (Brookings Institute) на тему «Інвестиції у майбутнє України: визначення політичних та економічних можливостей».
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Також політик проведе зустрічі з представниками громадських організацій, експертами, представниками української діаспори.
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