Яценюк поїде до Вашингтона

У рамках візиту заплановано робочі зустрічі з офіційними особами Адміністрації Президента, Федерального уряду, Сенату та Конгресу США, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

24 червня Яценюк виступить з публічною лекцією в Інституті Брукінгза (Brookings Institute) на тему «Інвестиції у майбутнє України: визначення політичних та економічних можливостей».

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Також політик проведе зустрічі з представниками громадських організацій, експертами, представниками української діаспори.