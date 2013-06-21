Німецькі лікарі поїхали з лікарні Тимошенко без коментарів
16:18, 21 червня 2013Політика
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Німецькі лікарі залишили лікарню, не прокоментувавши свого візиту до Тимошенко.
Прихильники Тимошенко чергують під лікарнею
Лікуючі лікарі екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з берлінської клініки “Шаріте” покинули ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, не поспілкувавшись із журналістами та не прокоментувавши свій візит.
Як передає кореспондент УНІАН, о 16.00 мікроавтобус із Аннет Райсхауер та Карлом Максом Айнхойплем покинув територію медзакладу.
Прихильники Тимошенко, які в ці хвилини чергують поруч із прохідною лікарні, зустріли німецьких лікарів скандуванням “Юлі волю!”.
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