Ющенко «глибоко стурбований», що на його рахунку - менше мільйона доларів
14:18, 10 червня 2013Політика
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Екс-президент України Віктор Ющенко запевняє, що за час свого президентства не збагатився.
Ющенко каже, що йому політики не платили/ Фото: svit24
Про це, як повідомляє Українська правда, Віктор Ющенко заявив у інтерв’ю EUobserver.
"Станом на 1 січня (2013 року), я пам’ятаю, що на моєму банківському рахунку було менше 1 мільйона доларів", - зазначив він.
"Я кажу це тому, що дуже глибоко стурбований, і я надзвичайно щирий", - додав екс-президент.
"Ніхто не платив мені", - відповів Ющенко на запитання, чи фінансували його політики у часи президентства.
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