Ющенко «глибоко стурбований», що на його рахунку - менше мільйона доларів

14:18, 10 червня 2013
Політика
2025 0

Екс-президент  України Віктор Ющенко запевняє, що за час свого президентства не збагатився.

Ющенко / Фото : svit24

Про це, як повідомляє Українська правда,  Віктор Ющенко заявив у інтерв’ю EUobserver.

"Станом на 1 січня (2013 року), я пам’ятаю, що на моєму банківському рахунку було менше 1 мільйона доларів", - зазначив він.

"Я кажу це тому, що дуже глибоко стурбований, і я надзвичайно щирий", - додав екс-президент.

"Ніхто не платив мені", - відповів Ющенко на запитання, чи фінансували його політики у часи президентства.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter