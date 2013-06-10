Ющенко «глибоко стурбований», що на його рахунку - менше мільйона доларів

Про це, як повідомляє Українська правда, Віктор Ющенко заявив у інтерв’ю EUobserver.

"Станом на 1 січня (2013 року), я пам’ятаю, що на моєму банківському рахунку було менше 1 мільйона доларів", - зазначив він.

"Я кажу це тому, що дуже глибоко стурбований, і я надзвичайно щирий", - додав екс-президент.

"Ніхто не платив мені", - відповів Ющенко на запитання, чи фінансували його політики у часи президентства.