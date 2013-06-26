ЗМІ: Для реверсу газу зі Словаччини можливо доведеться будувати новий газопровід

Через фактичне блокування Газпромом початок реверсу зі Словаччини можуть відкласти, пише Комерсант-Україна з посиланням на свої джерела в Міненерговугілля.

"Газпром" є власником і транзитером газу як по Україні, так і по Словаччині і може не здавати газ німецькій RWE на станції Вельке-Капушани (на україно-словацькому кордоні), а вправі передавати його на хабі у Баумгартені (на кордоні з Австрією), як пояснив член наглядової ради "Нафтогазу" Костянтин Бородін.

RWE двічі просила "Газпром" передавати газ на Вельке-Капушани, але отримувала відмову.

Для поставок в Україну з Баумгартена потрібен новий газопровід.

"Такий варіант розглядається, але це вимагає близько року і $20 млн. Тому сподіваємося домовитися в ході переговорів зі Словаччиною", - сказало джерело видання в українському Міненерговугілля.

RWE може через суд домогтися права відбирати свій газ на Вельке-Капушани, бо, за нормами другого і третього енергопакетів ЄС, компанія має право це робити вже на кордоні,каже керівник київського Інституту енергостратегії Дмитро Марунич. Вимагати від Словаччини слідувати нормам ЄС може і Єврокомісія. Польща і Угорщина їх дотримуються, додає Марунич, і здійснюють реверс біля кордонів.