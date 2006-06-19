Навчання “Тугий вузол-2006” проходять без іноземців

Сьогодні на базі аеродрому “Кульбакіно” та авіаційному полігоні “Києво-Олександрівка”, що на Миколаївщині, розпочинається навчання підрозділів Повітряних сил Збройних сил України “Тугий вузол-2006”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, у зв’язку з тим, що вищий законодавчий орган держави досі не розглянув проект закону про допуск підрозділів збройних сил іноземних країн на територію України для участі у навчаннях, “Тугий вузол-2006” проходитиме без участі британських льотчиків.

Темою навчання визначено “Виконання завдань у складі багатонаціональних сил в ході проведення миротворчої операції”. Основна мета навчання полягає у відпрацюванні взаємодії між різними родами авіації під час проведення миротворчих та антитерористичних операцій у складі багатонаціонального контингенту під егідою ООН.

До “Тугого вузлу-2006” залучаються екіпажі штурмової, розвідувальної, бомбардувальної та винищувальної авіації, зокрема, літаки Су-25, Су-24м, Су-24мр та Су-27 авіаційних з’єднань Повітряних сил ЗСУ, що дислокуються у Полтавській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

В ході навчання, яке триватиме впродовж трьох діб, українські авіатори виконають різноманітні завдання льотно-бойової роботи. Зокрема, з повітряної розвідки, практичного бомбометання авіаційному полігоні “Києво-Олександрівка”, прикриття району бойових дій, навчальні повітряні бої тощо.

Під час практичної фази навчання, яка відбудеться 20 червня, залучатимуться 11 бойових літаків. Так, штурмовики Су-25 послідовно наноситимуть бомбові удари, виконуватимуть стрільби некерованими ракетами парою та ланкою, екіпажі Су-27 проведуть розчистку повітряного простору, здійснять перехоплення літаків “противника” та винищувальне прикриття груп ударних літаків. Літаки розвідувальної авіації Су-24мр проведуть повітряну розвідку цілей в районі полігону “Києво-Олександрівка”, а після бомбометань розвідку результатів бойового застосування. У свою чергу бомбардувальники Су-24м виконають послідовне бомбометання на полігоні “Києво-Олександрівка”.

20 червня за діями вітчизняних пілотів спостерігатимуть керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, Миколаївської обласної та міської державних адміністрацій.

Як зазначили в Міноборони, в ході навчання авіація працюватиме як вдень, так і вночі. Очікується, що загальний наліт екіпажів під час навчання становитиме 50 літаковильотів і перевищить 55 годин.