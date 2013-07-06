Пшонка запевнив, що учасників штурму міліції у Врадіївці не посадять

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу ГПУ.

За словами Пшонки, ані органи прокуратури, ані органи внутрішніх справ не допустять жодних репресій по відношенню до жителів Врадіївського району.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Миколаївської області Андрій Курись на прес-конференції, присвяченій “врадіївській справі”, підтвердив, що у справі про погром у райвідділі не затримано жодної людини, але кримінальне провадження не закрите.

«Розслідування проводитиметься, - сказав він, - встановлюватимуться всі обставини. Я вже висловлював свою позицію: протести можуть бути різних форм, але пошкодження майна, заподіяння тілесних ушкоджень – це злочини, які також повинні бути покарані», - наголосив прокурор.