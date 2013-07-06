ЗМІ: Рада провалила майже дві третини законопроектів Кабміну

З 70 запропонованих урядом законопроектів парламентська більшість змогла прийняти тільки 26.

Те само стосується і депутатських проектів законів - їх Рада розглянула аж 236, а прийняла - всього 31, повідомляє ZN.UA. Як зазначає видання, низький відсоток прийнятих законопроектів можна почасти списати на блокування трибуни опозицією. Нагадаємо, вчора була закрита друга сесія Верховної Ради нинішнього скликання.

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