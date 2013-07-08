ЗМІ: Губернатор каже, що Янукович вчить вірші Кіплінга

У вівторок Президент України відзначить свій 63-й день народження на держдачі «Зоря» біля селища Форос у Криму (колишня літня резиденція Михайла Горбачова). Про це пише газета "Вести".

Цього року привітати гаранта збирається мало не половина Верховної Ради і весь губернаторський склад. «На день народження такого рангу не запрошують. Депутати між собою домовляються, у кого є бажання і можливість полетіти. Буде дуже велика делегація. Не тільки з нашої фракції. З Компартії будуть люди, мажоритарники, опозиціонери. Скидаються всі разом на подарунок ... Один-двоє говорять тост, випиваємо по склянці шампанського і розходимося », - поділився депутат-регіонал Віктор Тихонов. Для депутатів з Києва замовлений чартерний рейс до Бельбека. Оплатити його мають із партійної каси.

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Фракція ПР Януковичу приготувала "символічний подарунок" - історичну книгу про православну Русь (наприкінці липня-1025-річчя Хрещення Русі). Екс-губернатор Вінниччини, регіонал Микола Джига, як правило, вітає Януковича в телефонному режимі, але вже приготував окремий подарунок президенту. «При зустрічі подарую збірку віршів Расула Гамзатова. Відкрив для себе Редьярда Кіплінга. Янукович теж їх полюбив і вчить вірші Кіплінга. Це тренує пам'ять. Тому подарую йому кілька збірників », - розповів Джига.

Ганна Герман торік написала гімн президента і піднесла йому гілку лавра. Цьогоріч - обіцяє знову здивувати іменинника своїм віршем. «Щось напишу. Але у мене це буває в останній день », - сказала Герман. Полетить вона в Крим разом з командою глави Адміністрації президента Сергія Льовочкіна.

Організацією привітання від губернаторів займається голова Київської ОДА Анатолій Присяжнюк. За словами одного з губернаторів, цього року президентові, швидше за все, вручать картину. Перед привітанням Януковича губернатори проведуть засідання під керівництвом прем'єра в Лівадії.