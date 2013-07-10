Польський експерт: Янукович і ПР використали Волинську трагедію

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор польсько-української фундації PAUCI Ян Пэкло, коментуючи лист 148 з 450 депутатів Верховної Ради України до польського Сейму в цій справі.

За словами експерта, Президент України Віктор Янукович та контрольована ним Партія регіонів спритно "розіграли" справу вшанування 70-ї річниці Волинської трагедії, яка є найкривавішим польсько-українським конфліктом в спільній історії.

Співрозмовник агентства відзначив, що Янукович використав Волинську трагедію для того, аби "завдати удару по тим, кого він не любить" в Україні та створив проблему для Сейму Польщі.

"Янукович та ПР намагаються втягнути польський Сейм до внутрішніх політичних ігор в Україні. Прагнуть також таким чином показати світу, що відмежовуються від націоналістичної традиції УПА на Західній Україні, аби заробити пару іміджевих балів, які їм зараз дуже потрібні", - зазначив він.

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Експерт зазначив, що така політика лише поглиблює чинні поділи в Україні, зауваживши, що Польщі в першу чергу потрібні добрі відносини з жителями Західної України, для яких УПА є героями.

"Польща повинна усвідомлювати, що вона не є сусідом з тими областями України, де домінують пострадянські погляди, які висловили підписанти цього документа, але з західною Україною, яка вороже ставиться до Партії регіонів", - відзначив Пєкло.

На його думку, депутати нижчої законодавчої палати польського парламенту найбільше би прагнути оминути цю тему, що буде складніше після заклику українських депутатів визнати ті події "геноцидом"

Директор PAUCI також сказав, що швидше за все ідея з цим закликом була цілковито з української сторони, та Янукович не консультував її з Президентом Польщі Броніславом Коморовським, з яким він зустрічався на початку липня у польській Віслі.

"Не думаю, що Коморовський міг би дати себе втягнути в цю справу", - сказав Пєкло.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня 148 депутатів Верховної Ради закликали Сейм Польщі визнати «Волинську різанину геноцидом польського народу та засудити злочинні діяння українських націоналістів».

20 червня вища палата польського парламенту - Сенат більшістю голосів ухвалила заяву з приводу 70-ї річниці Волинської трагедії, яку назвала "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

Польський Сейм може розглянути та ухвалити заяву в цій справі на своєму пленарному засіданні, котре розпочинається завтра.

Річницю Волинської трагедії у Польщі відзначають 11 липня, яке частина політиків пропонують встановити Днем пам'яті мучеництва кресовян - поляків, які жили до Другої світової війни на території нинішньої Західної України.