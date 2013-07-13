Харківські інваліди вимагають вилікувати Тимошенко, хоче вона цього чи ні

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву перед ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові розповсюдили представники місцевих осередків громадських організацій інвалідів.

“Ми вважаємо, що якщо Тимошенко необхідна операція, то хірургічне втручання повинно бути проведено. Але тільки на території України. Якщо екс-прем’єр довіряє виключно німецьким лікарям - їм ніхто не забороняє приїхати в Україну і прооперувати Тимошенко тут. Для цього в нашій країні є всі необхідні умови та обладнання”, - йдеться в заяві.

На думку представників громадських організацій інвалідів, якби Тимошенко дійсно хотіла одужати, а “не використовувала свою хворобу як інструмент шантажу”, вона б вже давно була б здоровою.

“На наш погляд, засуджена Тимошенко або не виконує рекомендації лікарів, або вона не хвора. У такому випадку вона використовує свою хворобу як інструмент шантажу, або обману. А може в цьому і є її головна мета - не одужувати якомога швидше, а максимально затягнути своє перебування в лікарні? А за вдалого збігу обставин - вирватися на лікування за кордон та втекти зі своєї країни? Ми твердо переконані в тому, що якщо Тимошенко дослухається до рекомендацій вітчизняних лікарів, то в найкоротші строки доб’ється позитивних результатів”, - зазначається в заяві.

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Представники громадських організацій висловили переконання, що Тимошенко “повинна активно лікуватися і спрямувати свої зусилля на одужання”.

“Переконливо просимо вас забезпечити можливість проведення операції Тимошенко в Україні. Нехай навіть із залучення закордонних лікарів, щоб у подальшому Пенітенціарна служба України могла виконати рішення суду”, - наголошується в заяві.

Голова Харківської міської громадської організації інвалідів “Креавіта” Олена Шингарьова підкреслила, що ситуація з Тимошенко шкодить зовнішньополітичному іміджу України, “тому ми змушені звернутися до високопосадових діячів України, попросити, щоб ця ситуація розрядилася, і щоб були прийняті міри для того, щоб Юлія Володимирівна дійсно одужала, незалежно від того, хоче вона цього чи ні.

Шингарьова наголосила, що ця заява направлена Президенту України Віктору Януковичу, омбудсмену Валерії Лутковській, міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій, міністру юстиції Олені Лукаш, керівнику ДПтСУ Олександру Лісіцкову.

За її словами, заяву підписали керівники 8 громадських організацій інвалідів Харкова.