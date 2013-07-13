Яценюк вимагає від Януковича ветувати вексельні закони

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«В такий спосіб Ви могли би продемонструвати політичну відповідальність, економічний фах і особисту незацікавленість в широких корупційних можливостях, які відкривають зазначені закони», - йдеться в листі до Президента.

Яценюк підкреслив, що випуск векселів не розв’язує проблеми боргів, а лише відкладає її на майбутнє. Прирівнювання фінансового казначейського векселя до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування «означає крок назад – до негрошових форм розрахунків як між підприємствами, так і бюджетом та підприємствами».

«Як свідчить українська практика, в таких випадках найчастіше відбувається зростання заборгованості й неплатежів», - підкреслив голова фракції «Батьківщина».

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Як відомо, зазначає Яценюк, український уряд накопичив величезні борги перед експортерами з повернення ПДВ. Для багатьох компаній відшкодування заборгованості це питання виживання. У той же час, щоб отримати за векселі «живі гроші», власники повинні будуть їх продавати зі значним дисконтом - за оптимістичним сценарієм за векселі на ринку України можна буде отримати на 60% менше їх номінальної вартості.

Яценюк застерігає, що в середньостроковій перспективі створюється загрозлива ситуація «лавини неплатежів»: «Підприємства почнуть страхуватися вищими цінами на свою продукцію, оскільки враховуватимуть ризики того, що за товари або послуги контрагенти можуть заплатити не повністю «живими грошима». Таким чином можна прогнозувати відмови в прийнятті векселів, адже їх обіг зазвичай намагаються обмежити. Відбудеться накопичення внутрішніх боргових зобов’язань (боргова «піраміда»), яке, разом з неможливістю розрахуватися за ними без нових запозичень (або нових обсягів спеціалізованих засобів, зокрема векселів), створює для економіки у середньостроковій перспективі загрозливу ситуацію «лавини неплатежів», - наголосив голова фракції «Батьківщина».

Крім того, підкреслив він, пропоновані вексельні схеми створюють вкрай небезпечний прецедент для системи державного управління, оскільки український уряд може «звикнути» повертати заборгованості та борги векселями або іншими квазі-грошима: «Це матиме й негативні соціальні наслідки: відсутність оборотних коштів у підприємств означає також відсутність ресурсів на виплату зарплати. З одного боку, відбуватиметься погіршення умов виплат зарплати і зростання заборгованостей з неї, з іншого – зростання заборгованостей населення, насамперед, за спожиті житлово-комунальні послуги. Таким чином, впровадження вексельної системи розрахунків створює загрозу для фінансів підприємств, платоспроможності населення, а з тим і фінансової системи країни загалом».

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Нарешті, наголошує голова фракції «Батьківщина», закони, які аналізуються, несуть в собі великі корупційні ризики. Вони погіршують прозорість та міцність фінансової системи, надають можливості акумуляції значних коштів у окремих приватних спеціалізованих структурах, які мають міцні зв’язки з фінансовим керівництвом країни: «Використовуючи можливості доступу до значних державних ресурсів, вони зможуть викуповувати папери зі значним дисконтом. Такі спеціалізовані структури встановлюватимуть як рівень дисконту, так і порядок погашення зобов’язань, а також формально чи неформально вимагатимуть додаткових винагород у залежних економічних об’єктів».

«Отже, переконаний, що наведені аргументи є достатніми для того, аби вимагати від Вас накласти вето на Закони України №2290-а та №2847», - зазначив Яценюк.