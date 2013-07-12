Міндоходів зробить ПДВ-векселі привабливими

Як передає УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

«ПДВ-векселі – це крок вперед. Ми повинні пам'ятати, що брати чи не брати – це рішення платника податків і воно добровільне. Автоматичне відшкодування буде тільки в грошовій формі. А ми зробимо все, щоб інститут казначейських векселів запрацював, а платникам податків було зручно», - наголосив Клименко.

За його словами, міністерство готове до адміністрування та імплементації документів. «Ми проводили консультації, і платники податків нормально ставляться до цієї ідеї. Думаю, попит на такі векселі буде. Але про цифри (можливу емісію векселів - УНІАН) ми, напевно, зможемо говорити пізніше», - зазначив міністр.

Разом з тим він нагадав, що обсяг поточної заборгованості з ПДВ становить близько 4,5 млрд грн. «Заборгованість з ПДВ - приблизно 4,5 млрд грн. Це поточна заборгованість. Не треба плутати її з простроченою заборгованістю. Простроченої заборгованості у нас немає. Але є ще близько 11 млрд грн – це те, що перебуває сьогодні в судових спорах – історично спірні суми», - повідомив Клименко.