В Україні вперше відзначається День миротворців

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

У Міноборони відзначили, що 21 травня 2013 року Верховна Рада України одноголосно прийняла Постанову № 1165 “Про встановлення Дня українських миротворців” з подальшим відзначенням його на державному рівні, з метою вшануванням мужності і звитяги, зразкового виконання службових обов’язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій та забезпечення збереження пам’яті славетних героїв-миротворців, які загинули під час виконання обов’язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу.

У цьому зв’язку Міноборони нагадує, що з часів закінчення Другої світової війни югославська війна стала найкровопролитнішим збройним протистоянням у Європі. У 1992 році з метою сприяння політичному врегулюванню югославського конфлікту і захисту цивільного населення на території колишньої Югославії були розміщенні сили ООН UNPROFOR (Сили Організації Об’єднаних Націй з охорони - COOHO). У зв’язку з цим Генеральний секретар ООН звернувся до керівництва України з проханням щодо введення військового контингенту до складу сил ООН в зонах конфлікту.

3 липня 1992 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 2538-XII “Про участь батальйону Збройних Сил України в Миротворчих Силах Організації Об’єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії”. Вже на наступний день міністром оборони України було підписано наказ про формування в смт Гвардійське Дніпропетровської області миротворчого підрозділу – 240-го окремого спеціального батальйону. Формування проводилося на базі 93-ї гвардійської мотострілкової дивізії 6-ї гвардійської танкової армії (пізніше – 93-ї механізованої дивізії 6 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України).

Командиром 240-го окремого спеціального батальйону було призначено полковника Володимира Сидоренка.

15 липня 1992 року два літаки з передовою групою 240-го батальйону на борту здійснили виліт з дніпропетровського аеродрому у напрямку Боснії. Передова група налічувала 42 військовослужбовця.

За 20 років, в різні часи, українські миротворці взяли участь у миротворчих операціях в наступних регіонах і місіях світу: Косово, Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Ангола, Македонія, місія ОБСЄ у Косово, Гватемала (МІНУГУА), Таджикистан, Афганістан, півострів Превлака, Хорватія, Кувейт, Сьєрра-Леоне, місія ОБСЄ у Грузії, Придністров’я, Ірак, Ліван, Ефіопія та Еритрея, місія ООН у Грузії, Судан, Кот-д’Івуар, Демократична Республіка Конго тощо.

Починаючи з 1992 року, близько 37 тисяч військовослужбовці Збройних Сил України взяли участь у міжнародних миротворчих операціях. За цей час загинуло 50 військовослужбовців Збройних Сил України, які, безперечно, заслуговують на вшанування на державному рівні та назавжди залишаться в пам’яті українського народу.