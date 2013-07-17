ЗМІ: Путін відвідає Україну 27 липня

Про це повідомляє "КоммерсантЪ-Украина" з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента Російської Федерації.

За словами співрозмовника газети, ця поїздка "попередньо вписана" в календар президента, супроводжувати якого, ймовірно, буде патріарх Московський і всієї Русі Кирило. Запрошення на урочистості надіслано і президенту Білорусії Олександру Лукашенку.

За інформацією джерела в Українській православній церкві Московського патріархату, головним пунктом програми має стати участь голів держав і церковних чинів у святковому молебні на Володимирській гірці.

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Експерти та джерела вважають, що під час візиту між президентами Росії та України також можуть обговорюватися важливі торгово-економічні та політичні питання останнього часу, такі як формат відносин України з Митним та Європейським союзами, постачання і закупівля газу, додаткові мита на низку товарів, авіабудування, атомна енергетика й ракетно-космічні програми.

Так, джерело видання, знайоме з підготовкою візиту, повідомив, що "Віктор Янукович, ймовірно, захоче обговорити ці та інші чутливі для України питання з Володимиром Путіним". У той же час, за його словами, офіційних переговорів "у класичному сенсі" не буде - швидше за все, в другій половині дня президенти поспілкуються у неформальній обстановці.

Експерти вважають, що для президента РФ ця поїздка - чи не останній шанс відрадити українського лідера від планів зближення з Євросоюзом. У листопаді у Вільнюсі пройде саміт Східного партнерства, де має бути підписана Угода про політичну асоціацію України з ЄС і створення між ними зони вільної торгівлі (ЗВТ). За оцінкою політолога Володимира Корнілова, це буде куди більш серйозним кроком, ніж підписаний меморандум про взаємодію України з МС.

"Досягнуті в Мінську домовленості - невеликий крок в потрібному для Росії напрямку. Саміт ж у Вільнюсі може перекреслити це символічне досягнення, обернувшись серйозною поразкою для Москви, - пояснив політолог. - Будучи в Києві, Володимир Путін напевно зробить спробу, одну з останніх, переконати Віктора Януковича відмовитися від інтеграції з ЄС".

Слід зазначити, що у зв'язку з участю у святкових заходах, крім очільників України та Росії, ще й президента Білорусії Олександра Лукашенка, президенти можуть провести тристоронню зустріч, присвячену питанням співробітництва з МС. Втім, експерти впевнені, що це не завадить Володимиру Путіну зустрітися з українським колегою за закритими дверима.

"Двостороння зустріч Володимира Путіна і Віктора Януковича в будь-якому разі матиме місце. Такі зустрічі дають можливість обговорити те, що не можна довірити паперу або телефонній розмові. Перелік проблемних питань і претензій Путіна до Януковича відомий, тому ясно, що, незважаючи на святкову подію, від важких запитань президенту (України - ред.) не втекти", - вважає заступник гендиректора Центру ім. Разумкова Валерій Чалий.

Нагадаємо, з початку третього президентського терміну Володимир Путін відвідав Україну один раз: у липні 2012 року він взяв участь у засіданні міждержавної комісії в Ялті. Віктор Янукович за цей час відвідував Росію п'ять разів.