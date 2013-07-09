Путін і Янукович обговорили графік контактів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови голів держав.

«Під час бесіди також порушувалися актуальні питання російсько-української співпраці, зокрема графік контактів на найвищому рівні», - зазначається у повідомленні.

Окрім цього, Путін привітав Януковича з днем народження, передав побажання здоров'я і благополуччя, подальших успіхів на благо дружнього народу України.

Водночас у поздоровленні Путіна на адресу Президента України, наголошується, що Янукович за роки перебування на президентському посту багато зробив для вирішення насущних питань соціально-економічного розвитку України.

«Як послідовний прихильник дружніх відносин між нашими державами, Ви робите внесок у зміцнення взаємовигідної двосторонньої співпраці у різних областях», - наголошується в поздоровленні Путіна.

«Щиро дорожу взаєморозумінням і довірою, які склалися між нами. Буду радий новим зустрічам з Вами. Упевнений, що продовження нашого конструктивного діалогу, активної спільної роботи сприятиме подальшому нарощуванню російсько-українського стратегічного партнерства на благо братніх народів наших країн», - відзначив Президент Росії.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня у прес-службі Кремля повідомили, що участь Путіна у святкуванні 1025-річчя Хрещення Русі 27-28 липня в Києві узгоджується.