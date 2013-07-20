Дочка екс-прем’єра каже, що влада нічого не відповіла на прохання Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це прихильникам Тимошенко, які чергують перед ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові, повідомила донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко після проведення довгострокового побачення.

“Офіційних не було пропозицій від влади ні мамі, ні мені”, - сказала вона і висловила сподівання, що операція буде проведена.

“Ми сподіваємося і вимагаємо, щоб операція була проведена. Скільки вже можна знущатися з людини? Але поки що ніяких пропозицій ні від кого не надходило, тому нічого не можна сказати”, - зазначила донька екс-прем’єра.

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Вона додала, що родина сподівається на швидке звільнення Тимошенко. “Ми боремося за це, але поки що ніяких сигналів немає, але ми боремося”, - сказала Євгенія.

Водночас вона не відповіла на запитання, чи згодна екс-прем’єр поїхати на лікування за кордон.