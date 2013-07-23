Кузьмін обізвав Луценка «дрібним злодієм», якому не гоже вчити країну

Апеляційний суд Київської області підтвердив законність закриття кримінального провадження щодо посадових осіб Генпрокуратури, які санкціонували незаконний арешт колишнього глави МВС Юрія Луценка. Це рішення викликало обурення екс-міністра. Він пообіцяв оскаржити його в касаційній інстанції і застеріг суддівський корпус України від народної помсти у вигляді "каменю і пляшки з" коктейлем Молотова "».

У Генпрокуратурі ж колишньому голові МВС порадили бути більш стриманим у словах. Видання «Комерсант-Україна» наводить слова першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

"Юрій Луценко був засуджений законно. Законність цього вироку підтверджена кількома судовими інстанціями. Те, що президент помилував його, - вираз доброї волі Віктора Януковича, це можна назвати перемогою милосердя над справедливістю. Юрій Луценко - дрібний злодій, який пробрався у владу для того, щоб красти, і він же тепер вчить країну, як їй жити?! Це навіть не смішно ", - заявив Кузьмін.