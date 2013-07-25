Українці у Польщі просять поліцію розслідувати інцидент, що стався у їхній церкві

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві організації.

ОУП відзначило, що під час богослужіння в місцевій греко-католицькій церкві, в якому брало участь близько 100 людей, невідомий молодик кинув до вестибюля храму петарду.

За даними організації українців, поліція знає цього чоловіка, але ще не змогла його затримати, оскільки він переховується.

ОУП висловило глибоке занепокоєння цим інцидентом, зауваживши, що він мав місце наступного дня після історичної "реконструкції" Волинської трагедії у польському місто Радимно.

"Про "реконструкцію" активно писали в медіа та її провели, незважаючи на наш заклик відмінити цю подію. Ми, як і багато інших інтелектуалів, переконували, що вона не допоможе вшанувати шану загиблих поляків, а розбудить вороже ставлення до українців. На підтвердження нашого занепокоєння не довелося довго чекати", - відзначено у заяві.

Українці у Польщі також написали, що особливо обурює факт нападу на греко-католицьку церкву, представники якої взяли активну участь в заходах, спрямованих на примирення поляків та українців у зв'язку з 70-ою річницею Волинської трагедії.

Вони нагадали, що глава УГКЦ Святослав Шевчук відправив у Варшаві Богослужіння в пам'ять жертв, в котрому, зокрема, взяв участь Президент Польщі Броніслав Коморовський.

"Звертаємося до поліції, аби якнайшвидше знайти порушника та його показово покарати", - відзначено в заяві.