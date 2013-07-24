Депутат вимагає від МЗС засудити реконструкцію Волинських подій у Польщі

Про це йдеться у депутатському звернені Олега Панькевича на адресу міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Як зазначає народний депутат, 20 липня 2013 року у м. Радимно Підкарпатського воєводства Республіки Польща відбулася так звана «історична реконструкція» знищення підрозділами УПА та українськими селянами польського села під гаслом «Волинь 1943. Не про помсту, а про пам'ять закликають жертви».

«За повідомленнями ЗМІ, у реконструкції взяли участь близько 300 учасників, а за «спаленням села» спостерігало кілька тисяч осіб, – зазначає Панькевич. – Захід відбувся в рамках відзначення 70-ї річниці подій на Волині і став, по суті, черговою антиукраїнською провокацією. Вважаю, що проведення такого роду акцій та «історичних реконструкцій», які насправді є провокаціями, не сприяють процесу примирення між двома народами і потребують належного реагування від громадськості, органів державної влади України, Польщі та інших європейських держав».

За словами депутата, особливе обурення викликає факт, що реконструкцію проводили на території, де упродовж 1944-1947 років відбувалися масові вбивства українців. «Дивує, що офіційної реакції або коментарів від Міністерства закордонних справ України стосовно здійснення останнім часом антиукраїнських провокацій польською стороною, зокрема, проведення історичної реконструкції у м. Радимно, так і не з’явилося», - наголошує свободівець.

Панькевич вважає за необхідне, аби МЗС України підготувало та оприлюднило свою офіційну заяву з осудом антиукраїнських провокацій, вчинених польською стороною під час проведення історичної реконструкції у м. Радимно в рамках відзначення 70-ї річниці подій на Волині.

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Як повідомляв УНІАН, Об'єднання українців у Польщі закликало польську владу скасувати заплановану на 20 липня історичну реконструкцію Волинської трагедії, яку організувало Перемишлянське об'єднання історичної реконструкції "X D.O.K." за підтримки міст Радимно та Стальова Воля.

Голова Об'єднання українців у Польщі Петро Тима заявив, що бачить загрозу зростання антиукраїнських настроїв серед поляків через діяльність "кресових" організацій, які "грають на емоціях" навколо Волинської трагедії, не усвідомлюючи наслідків таких дій.

За словами Тими, нещодавно на етнічних землях лемків на півдні Польщі з’явилися написи "Українці - геть звідси!", що сигналізує можливу більшу проблему в майбутньому.

Тима сказав, що в 1995-1996 роках у прикордонному з Україною Перемишлі та його околицях гострою була проблема не лише антиукраїнських гасел, але були випадки нападів на українську школу, приміщення ОУП та учасників українського фестивалю.

Він нагадав, що нещодавно у польському Білостоці дійшло до інцидентів на етнічному грунті з чеченцями і литовцями. Тима не виключив, що наступними можуть стати українці.

Тима зазначив, що один з авторів так званої «реконструкції» публічно заявляв про необхідність максимально "зачепити емоції" людей, аби більше з них почали цікавитися Волинською трагедію, зауваживши, що цю ціль можна досягти за рахунок демонстрації "якихось жахіть".

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Співрозмовник агентства також відзначив, що радник Президента Польщі Томаш Наленч, ряд польських істориків та інших осіб, які розуміють "ширший аспект" цієї проблеми, були проти організації цього заходу, але організатори проігнорували їхню думку.

За даними офіційного перепису населення 2011 року, у 38-мільйонній Польщі проживало майже 50 тисяч етнічних українців, які за своєю кількістю зайняли четверте місце з-поміж усіх національних меншин в цій країні.

Водночас експерти зазначать, що насправді у Польщі може бути значно більше етнічних українців (нині польських громадян), ніж показує офіційна статистика, нагадуючи, що на початку 1990-х років їх було тут 250 тисяч.