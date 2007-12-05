Регіони заспокоїлися і визнали Яценюка

Фракція Партії регіонів визнає результати виборів голови Верховної Ради і має намір працювати із спікером Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ в нормальному режимі.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомила народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів).

«Фракція Партії регіонів не брала участі в голосуванні. Ми вийшли із залу в знак протесту проти порушення демократії, але це не означає, що ми не визнаємо Арсенія ЯЦЕНЮКА як голову Верховної Ради. Він не винен в тому, що Юлія ТИМОШЕНКО продемонструвала казармову демократію», - сказала Г.ГЕРМАН.

Народний депутат підкреслила, що фракція Партії регіонів має намір контролювати дотримання регламенту Верховної Ради і національного законодавства. «ЯЦЕНЮК – голова Верховної Ради, і якщо він стежитиме за тим, щоб Верховна Рада працювала відповідно до регламенту і закону, ми нормально працюватимемо», – додала вона.

Водночас Г.ГЕРМАН не повідомила про наміри фракції Партії регіонів щодо висунення кандидатури на посаду першого віце-спікера. «Цей процес поки що перебуває на стадії обговорення», - зазначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня один з лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що Партія регіонів не визнає результатів голосування за кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на посаду голови Верховної Ради і має намір оскаржити їх у суді.