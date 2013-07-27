В Україні немає традицій створення християнських партій

Про це в коментарі УНІАН розповів політтехнолог Тарас Березовець.

"В Україні партій, які створювались на християнській ідеологій, за час незалежності України, на жаль, не було. В нас немає традицій створення християнських партій. Партії в нашій державі були більше успішними за національними ознаками, де релігія була вторинною", - сказав Березовець.

За його словами, можливий політичний проект, побудований на християнсько-демократичній ідеології, найближчим часом був би успішний лише на місцевому рівні. "В жовтні 2015 року, коли будуть відбуватися на місцеві вибори, - це шанс для партій, які грунтуються на ідеології християнства, спробувати себе і зайти до місцевих рад. До парламенту - поки що ні. Шанси, вочевидь, такого проекту є, але вони з’являться не раніше ніж років через 5", - зазначив політтехнолог.

Березовець наголосив, що на сьогодні Церква є найбільш авторитетним інститутом серед громадян не через те, що вона робить щось надзвичайне, а через те, що на тлі великого падіння довіри громадян до органів державної влади, Церква виглядає ледве не єдиним інститутом, до якого люди тягнуться.

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Як повідомляв УНІАН, більшість українців не довіряє Верховній Раді, українським судам, уряду та Президенту, а найбільш дієвими механізмами впливу на владу громадяни вважають президентські та парламентські вибори. Про це свідчать результати спільного опитування Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" та соціологічної служби Центру Разумкова.

За результатами опитування, в українському суспільстві лише три соціальні інституції мають переважну довіру з боку громадян: Церква, де баланс довіри-недовіри становить +50%, ЗМІ (+24,5%) та Збройні сили України (11%).

Усі інші соціальні інституції мають негативний баланс довіри-недовіри: Верховна Рада України (-60%), суди (-56%), політичні партії (-52%), уряд (-49%), міліція (-47%), банки (-44%), прокуратура (-43%), Президент України (-43%), Конституційний суд (-38%), Служба безпеки України (-14%), місцева влада (-5%).