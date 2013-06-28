Соціологи розставили політиків за рейтингом довіри

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” і соціологічною службою Центру Разумкова.

В той же час прем'єр-міністру Миколі Азарову зовсім не довіряє 47% населення (переважно не довіряє – 22,8%), а лідеру КПУ Петру Симоненко – 48,1% респондентів зовсім не довіряє і 26,4% - переважно не довіряє.

Лідеру ВО “Свобода” Олегу Тягнибоку зовсім не довіряє – 40,6% опитаних (18,9% - переважно не довіряє), екс-прем'єру Юлії Тимошенко – 41,5% зовсім не довіряє (18,9% - переважно не довіряє), голові ВР Володимиру Рибаку 38,7% - зовсім не довіряє, а переважно довіряє – 23,3% респондентів, екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку – 37,5% зовсім не довіряє і переважно довіряє – 23,7%, Арсенію Яценюку – 36,6% зовсім не довіряє і переважно довіряє – 19,3% опитаних, лідеру “УДАРу” Віталію Кличку – 27,2% зовсім не довіряє і переважно довіряє – 18,1% опитаних.

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Результати опитування також засвідчили, що повністю довіряє лідеру партії “УДАР” - найбільший відсоток опитаних – 13,5%, за ним іде екс-прем'єр Тимошенко – 12,4%, а третє місце у питанні повної довіри в опитуванні посів лідер фракції ВО “Батьківщина” Яценюк – 10,6%.

Дослідження провели Фонд “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” разом з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 травня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.