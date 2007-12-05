Як Тимошенко у Верховній Раді бійку рознімала (фоторепортаж)

Учора увечері в парламенті під час голосування за спікера ВР біля урн для бюлетенів відбулася сутичка між нардепами фракцій коаліції і Партії регіонів.

Регіонали намагалися заблокувати доступ до урн, і, зокрема, не дати можливості лідерові БЮТ Юлії Тимошенко і її заступникові Олександру Турчинову проконтролювати хід голосування депутатів від коаліції.

Періодично виникали бійки...

Зрештою кандидатуру Арсенія Яценюка підтримали 227-а голосами.

Фото Олександра Косарєва / УНІАН