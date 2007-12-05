Як Тимошенко у Верховній Раді бійку рознімала (фоторепортаж)
14:41, 05 грудня 2007Політика
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Регіонали блокували урни
Учора увечері в парламенті під час голосування за спікера ВР біля урн для бюлетенів відбулася сутичка між нардепами фракцій коаліції і Партії регіонів.
Регіонали намагалися заблокувати доступ до урн, і, зокрема, не дати можливості лідерові БЮТ Юлії Тимошенко і її заступникові Олександру Турчинову проконтролювати хід голосування депутатів від коаліції.
Періодично виникали бійки...
Зрештою кандидатуру Арсенія Яценюка підтримали 227-а голосами.
Фото Олександра Косарєва / УНІАН
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