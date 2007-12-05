Проблеми Черновецького: 120 депутатів і кожен хоче щось вкрасти

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пропонує зменшити кількість депутатів столичної міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді з питань місцевого самоврядування, що проходила у столиці під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

“120 депутатів в Київраді і кожен хоче щось вкрасти. Це проблема. Було 90. Мій попередник зробив 120. А скоро буде тисяча. І всі вони живуть харашо”, - сказав мер столиці.

Водночас він додав, що пожартував, а насправді серед депутатів є багато порядних, “та усі, напевно, порядні”, але все ж таки їхню кількість треба негайно зменшити.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, наприклад, у Женеві всього 4 депутати, у Москві – 35. “У Варшаві та Будапешті вони (мери міст - УНІАН) сміялися над кількістю наших депутатів”, - додав столичний голова, розповідаючи про свої зустрічі з керівниками європейських міст.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розкритикував існуючу пропорційну систему виборів місцевих депутатів. На його думку, через формування місцевих рад на пропорційній основі у цих органах виникає конфронтація та конфлікти, на лідерів політичних сил негативно впливають непорядні люди. “Вона проблематична в тому, що починаються політичні розбірки і, крім того, політичний лідер може бути інформований людьми, які взагалі або совісті не мають, або не в курсі справ”, - пояснив він.

“Треба негайно ліквідувати пропорційну систему в радах і зменшити кількість депутатів”, - переконаний мер Києва.

Довідка УНІАН. 8 грудня 2005 р. депутати Київської міської ради проголосували за збільшення депутатського корпусу Київради з 90 до 120 осіб.

Під час обговорення даного питання тодішній Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО повідомив, що, згідно із законодавством, відповідно до кількості виборців Києва (а це 2 млн. 70 тис. осіб), депутатів Київради може бути не менше 120.

Інші депутати столичної міськради пропонували збільшити склад ради до 150 осіб, мотивуючи це тим, що це покращить зв’язок між виборцями і владою міста, а різниця між 120-ма та 150-ма депутатами неістостно вплине на бюджет столиці.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО наголосив, що прийняте рішення не позбавляє депутатів права і можливості повернутися до цього питання на наступній сесії. «Рада залишає за собою це право», - сказав він.