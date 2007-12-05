Проблеми Черновецького: 120 депутатів і кожен хоче щось вкрасти
"І всі вони живуть харашо..."
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пропонує зменшити кількість депутатів столичної міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді з питань місцевого самоврядування, що проходила у столиці під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
“120 депутатів в Київраді і кожен хоче щось вкрасти. Це проблема. Було 90. Мій попередник зробив 120. А скоро буде тисяча. І всі вони живуть харашо”, - сказав мер столиці.
Водночас він додав, що пожартував, а насправді серед депутатів є багато порядних, “та усі, напевно, порядні”, але все ж таки їхню кількість треба негайно зменшити.
За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, наприклад, у Женеві всього 4 депутати, у Москві – 35. “У Варшаві та Будапешті вони (мери міст - УНІАН) сміялися над кількістю наших депутатів”, - додав столичний голова, розповідаючи про свої зустрічі з керівниками європейських міст.
Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розкритикував існуючу пропорційну систему виборів місцевих депутатів. На його думку, через формування місцевих рад на пропорційній основі у цих органах виникає конфронтація та конфлікти, на лідерів політичних сил негативно впливають непорядні люди. “Вона проблематична в тому, що починаються політичні розбірки і, крім того, політичний лідер може бути інформований людьми, які взагалі або совісті не мають, або не в курсі справ”, - пояснив він.
“Треба негайно ліквідувати пропорційну систему в радах і зменшити кількість депутатів”, - переконаний мер Києва.
Довідка УНІАН. 8 грудня 2005 р. депутати Київської міської ради проголосували за збільшення депутатського корпусу Київради з 90 до 120 осіб.
Під час обговорення даного питання тодішній Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО повідомив, що, згідно із законодавством, відповідно до кількості виборців Києва (а це 2 млн. 70 тис. осіб), депутатів Київради може бути не менше 120.
Інші депутати столичної міськради пропонували збільшити склад ради до 150 осіб, мотивуючи це тим, що це покращить зв’язок між виборцями і владою міста, а різниця між 120-ма та 150-ма депутатами неістостно вплине на бюджет столиці.
О.ОМЕЛЬЧЕНКО наголосив, що прийняте рішення не позбавляє депутатів права і можливості повернутися до цього питання на наступній сесії. «Рада залишає за собою це право», - сказав він.