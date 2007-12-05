Ющенко емоційно та жорстко поговорив з Януковичем

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в Україні неприпустимо огульно закривати шахти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, кажучи про останні три вибухи на донецькій шахті ім. О.Засядька.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що розмовляв з Президентом про аварії на цій шахті. “Це була досить емоційна розмова, були жорсткі вимоги з боку Президента… Я згоден з такою позицією, і ми займали таку позицію”, - сказав прем`єр.

Він заявив, що на сьогоднішній день дуже назріла необхідність реформування вугільної галузі, що уряд і має намір зробити найближчим часом.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «вугільна галузь в економіці України виконує найважливішу роль, і огульно йти шляхом закриття шахт, ділянок – не можна. Цим буде завдано нищівного удару по економіці. Ми, навпаки, маємо збільшувати видобуток вугілля, але підходити дуже зважено до цих питань».

Прем`єр зазначив, що сьогодні, враховуючи всі наявні можливості гірничого господарства України, треба розвивати науку. «Нам потрібне зовсім інше ставлення в питаннях охорони праці – треба змінювати параметри, зокрема й державного фінансування, і науки, і охорону праці», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що сьогодні Україна видобуває близько 80 млн. тонн вугілля, а необхідно 100 млн. тонн.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, в майбутньому, враховуючи світові тенденції, потреба у вугіллі зростатиме, і Україні не бажано бути залежною від експортерів - Росії та Польщі, оскільки до цього не готові транспортні системи.