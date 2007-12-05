Партія регіонів може надати Яценюкові першого заступника

Віце-прем`єр-міністр, народний депутат Олександр КУЗЬМУК (фракція Партії регіонів) не виключає, що Партія регіонів відмовиться від висунення своєї кандидатури на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.

Таку думку О.КУЗЬМУК висловив в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН.

«Партія регіонів не розглядала питання висунення своєї кандидатури на посаду віце-спікера. Ми готові розглядати це питання за умови, що Партія регіонів буде ядром консолідації», - сказав О.КУЗЬМУК.

Віце-прем`єр не виключив, що Партія регіонів може відмовитися від висунення своєї кандидатури у зв`язку з тим, що партія не увійшла до складу коаліції.

«Можливо, не висуватимемо», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів завтра, 6 грудня, на засіданні фракції визначить стратегію щодо висунення кандидатури на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.