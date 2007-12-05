Партія регіонів може надати Яценюкові першого заступника
18:18, 05 грудня 2007Політика
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Але на своїх умовах
|Олександр КУЗЬМУК
Таку думку О.КУЗЬМУК висловив в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН.
«Партія регіонів не розглядала питання висунення своєї кандидатури на посаду віце-спікера. Ми готові розглядати це питання за умови, що Партія регіонів буде ядром консолідації», - сказав О.КУЗЬМУК.
Віце-прем`єр не виключив, що Партія регіонів може відмовитися від висунення своєї кандидатури у зв`язку з тим, що партія не увійшла до складу коаліції.
«Можливо, не висуватимемо», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів завтра, 6 грудня, на засіданні фракції визначить стратегію щодо висунення кандидатури на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.
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