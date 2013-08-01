ООН має намір направити інспекторів з хімзброї до Сирії

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на офіційного представника всесвітньої організації Мартіна Несіркі.

"Команда (інспекторів) відправиться до Сирії, як тільки буде нагода, і готується туди поїхати впродовж кількох днів", - сказав Несирки.

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Уряд Сирії запросив групу експертів на чолі зі шведським професором Оке Селстромом для розслідування випадку застосування зарину в Хан аль-Асалі 19 березня. Проте керівництво ООН зажадало доступу і до інших місць, де, за даними сирійської опозиції, хімзброю застосовувала влада країни.

Всього в ООН одержані повідомлення про 13 випадків застосування хімзброї в Сирії.