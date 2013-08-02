Плахотнюк пояснив, для чого захист Тимошенко звернувся до Верховного суду

Про це заявив адвокат екс-прем’ерки Олександр Плахотнюк.

«Є всі підстави для того, щоб скасувати вирок. Зараз проблема одна – Тимошенко за ґратами. Вона за ґратами перебуває лише за «газовою справою». Для того, щоб вона не перебувала за ґратами, треба скасувати вирок по «газовій справі». Для того, щоб скасувати вирок по «газовій справі», влада говорила, що нам треба якісь юридичні механізми, то ось – юридичний механізм!», – наголосив захисник Тимошенко в ефірі Радіо Свобода.

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За його словами, при дотриманні процедури перегляду вироку по суті, яка передбачена кримінально-процесуальним законодавством України, рішення має ухвалюватися всім складом ВСУ.

«Тобто, дійсно, це якраз буде показник. І я переконаний, що знайти трьох суддів для перегляду в касаційній інстанції – це легше, ніж весь склад ВСУ, коли будуть голосувати всі судді, які є членами ВСУ, й ухвалювати рішення: чи скасовувати вирок, чи не скасовувати вирок? Але це дійсно є юридичним механізмом для виходу з цієї ситуації», – зауважив Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня захист колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко подав до Верховного суду України через Вищий спеціалізований суд заяву з вимогою переглянути вирок у «газовій» справі.