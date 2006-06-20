Блохін заявляє про шанси українців виграти ЧС

Тренер національної збірної України з футболу Олег БЛОХІН після гри із Саудівською Аравією залишився задоволений діями своїх підопічних, зауваживши, що під час гри були незначні помилки.

У той же час О.БЛОХІН вкотре відмовився виділяти когось в збірній України, відзначивши, що розбирає гру команди в цілому, повідомляє сайт Чемпіон.

На запитання журналіста, чи залишається в команди завдання виграти Чемпіонат світу-2006, він відповів, що так. Втім, О.БЛОХІН додав: "Шанси виграти ЧС-2006 у нас не такі й великі. Все-таки є й більш сильні команди. Але наше головне завдання – вийти в 1/8 фіналу". Також тренер зауважив, що після ганебної гри з Іспанією йому вдалося сформувати команді характер та бойовитість.

"Інша справа, коли команда не виконує установку на гру. Зі збірною Іспанії було порушення ігрової дисципліни. Незважаючи на таку велику поразку, хлопці вийшли з психологічної ями і виконали установку тренера. Завдання було дуже просте – залишити Саудівську Аравію без простору. Не давати довго володіти м’ячем. Друге – ми сподівалися на стандартні положення, знаючи, що в грі з Тунісом збірна Саудівської Аравії дуже погано грала при їх виконанні", - сказав О.БЛОХІН.

На запитання, які проблеми він побачив в грі Саудівської Аравії, О.БЛОХІН зазначив, що це жахлива гра в обороні та велика кількість малих та середніх передач в центрі поля, а також відсутність діагональних та точних дальніх передач аравійців.

Вже із завтрашнього дня О.БЛОХІН буде готувати команду до гри із Тунісом.

Як відомо, 14 червня Україна програла Іспанії з рахунком 0:4. Однак, вже 19 червня українська збірна виграла у збірної Саудівської Аравії з рахунком 4:0 і вийшла на друге місце у групі.

Суперники українців – збірна Тунісу вчора програла збірній Іспанії з рахунком 1:3. Після стало зрозуміло, що Іспанія, незалежно результату останньої гри, яку вона проведе з Саудівською Аравією, виходить до 1/8 фіналу ЧС.