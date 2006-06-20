Наша Україна, БЮТ і СПУ придумали ”ноу-хау”

Соціалістична партія України, Блок Юлії Тимошенко та «Наша Україна» домовились, що голосування за призначення прем’єр-міністра і обрання голови Верховної Ради України відбудеться “в пакеті”. Про це в інтерв’ю журналістам повідомив представник СПУ Іван БОКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, у разі створення демократичної коаліції, голосування за посади спікера і прем’єра може відбутися “в пакеті”.

«Отаке ноу-хау, але я не впевнений в тому, що ця домовленість до ранку не розвалиться», - водночас сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо інших посад, І.БОКИЙ зауважив, що поки це питання залишається не вирішеним.

Довідка УНІАН. Відповідно до ст. 83 Конституції, коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання ВР України, що проводиться після чергових парламентських виборів Верховної Ради України.

Перше засідання ВР 5-го скликання відбулося 25 травня 2006 року.

Коаліція депутатських фракцій вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури прем`єр-міністра України, а також вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.

Президент України, згідно з п. 9 статті 106 Конституції, вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій подання про призначення Верховною Радою України прем`єр-міністра України не пізніше, ніж на п`ятнадцятий день після одержання такої пропозиції.

При цьому нагадаємо, що, згідно зі ст. 90 Конституції, Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо: протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій; протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад нового уряду.