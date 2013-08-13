Керівництво державного підприємства знищило унікальне обладнання

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, ще у 2007 році підприємство було оголосили неплатоспроможним, а в 2010 році для пошуку інвесторів та відновлення виробництва введено процедуру санації.

Діючий арбітражний керуючий – керуючий санацією, його попередник, а також виконавчий директор підприємства під приводом погашення заборгованості по зарплаті демонтували обладнання, якому немає аналогів в СНД. Вирізкою займались спеціально підготовлені бригади, працівники яких офіційно оформлялись у службу безпеки підприємства. У подальшому демонтоване устаткування переплавлялося і реалізовувалося через пункти прийому металобрухту.

Кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

Слідчі кваліфікували дії учасників ОЗГ за ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч. 2 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.