Азаров: Ми не можемо допустити ослаблення євразійського вектора

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

“За моїм дорученням вже найближчим часом буде завершено аналіз наслідків підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС для розвитку коопераційних зв'язків між підприємствами України та країн Митного союзу. Зокрема, щодо реалізації співробітництва в ракетно-космічній, машинобудівній, авіапромисловій та інших секторах промисловості”, - сказав Азаров.

При цьому прем'єр відзначив, що на сьогоднішній день уже спостерігаються негативні тенденції в економічних відносинах між Україною та країнами Митного союзу.

На тему: Ще одна українська галузь може стати жертвою на російському ринку

«Ми не можемо допустити ослаблення євразійського вектора, втрати ринків для наших товарів і послуг у країнах Митного союзу, а деякі негативні тенденції вже проявляються. Україна несе втрати через скорочення обсягів взаємної торгівлі товарами і послугами», - сказав прем'єр-міністр.

Він вкотре підкреслив, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС не заважає розширенню й поглибленню співробітництва з Митним союзом.

«Хочу підкреслити, що підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС не перешкоджає поглибленню відносин із Митним союзом у рамках розширення вже існуючої зони вільної торгівлі», - сказав Азаров.

Крім того, він доручив Міністерству економічного розвитку та торгівлі разом із МЗС прискорити підготовку конкретних пропозицій щодо приєднання до окремих угод і технічних регламентів Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 листопада цього року у Вільнюсі відбудеться саміт «Східного партнерства». На саміті Україна і Євросоюз можуть підписати Угоду про асоціацію за умови виконання офіційним Києвом трьох умов: реформування виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя й продовження реформ у рамках виконання Порядку денного асоціації.

5 липня прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю французькому виданню «Le nouvel Economiste» заявив, що інтеграційний процес України з Європейським Союзом може й повинен відбуватися одночасно з розвитком стратегічного партнерства з Росією та іншими членами Митного союзу.